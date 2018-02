Jülich - Deutschlands Digitalisierungsexperten kommen von der FH in Jülich

Noch einige Plätze für September frei

Die Regelstudienzeit für den Bachelor of Science Angewandte Mathematik und Informatik an der FH beträgt sechs Semester und ist gekoppelt an die Ausbildung zum mathematisch-technischen Softwareentwickler (MATSE) in einem Betrieb, den es bisher nur in NRW gibt. Während der Vorlesungszeit wechseln die Studierenden zwischen ihrem Ausbildungs- und ihrem Studienort. Das Studium wird am IT-Center der RWTH in Aachen, im Technologiepark in Köln und am Supercomputing Center im kooperierenden Forschungszentrum Jülich angeboten, kann also ausbildungs- und wohnortnah gewählt werden.

Grundlagen und obligatorischen Programmiersprachen wie Java in den ersten Semestern schließen sich später Wahlpflichtmodule an, zu denen speziellere Programmiersprachen, Künstliche Intelligenz, Robotik, im Rahmen des Medien-MATSE auch Mobile Applikationen gehören. Ein Aufbau-Masterstudium steht ebenfalls zur Wahl und kann berufsbegleitend organisiert werden. Für den Studienbeginn im September sind zwar zahlreiche Ausbildungsplätze bereits vergeben – einige aber noch frei. Infos zur Bewerbung und zum Eingangstest erteilt die FH.

Die Fachstudienberaterin Professor Karola Merkel berät unter Telefon 0241/600953814 sowie per E-Mail an: merkel@fh-aachen.de. Mehr zum Thema verrät dieses Video: www.fhac.de/matse.