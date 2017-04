Derby in der Kreisliga A: Zwei Teams mit echten Nöten Letzte Aktualisierung: 21. April 2017, 10:28 Uhr

Jülich. Wenn man so will, ist es eines der ganz wenigen echten Lokalderbys: die Partie zwischen dem FC Rurdorf und dem SC Jülich 1910/97. Die steht am Sonntag ab 15 Uhr im Rurdorfer Rurtalstadion an.