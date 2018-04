Jülich.

Das Frühjahr ist die Zeit für einen neuen Anstrich. Gartenhäuser, Jägerzäune, Holzhausfassaden – wer nicht grillt, den Rasen mäht oder den Garten bepflanzt, der streicht an. Die definitiv größte Anstreichaktion des Jahres im Jülicher Land läuft gerade im Forschungszentrum (FZJ). Und zwar am höchsten Bauwerk, das hier in der Gegend steht, der Wetterturm.