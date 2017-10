„Der Vorkoster“ hat in Mersch auf dem Keutmann-Hof gedreht

Jülich. „Der Vorkoster“ alias Sternekoch Björn Freitag hat sich auf die Spur der beliebtesten deutschen Knolle begeben: der Kartoffel. Dazu hat er auch einen Experten im Jülicher Land besucht und bei ihm gedreht.

Die Ergebnisse dieser Recherche sind am Freitag, 3. November, ab 21 Uhr im WDR-Fernsehen zu betrachten.

Frühe oder späte Sorten, kleine oder große, gelbe, rote oder sogar blaue: Bei seiner Reise auf den Spuren der Kartoffel findet der Vorkoster heraus, worin sich Kartoffeln unterscheiden und welche Sorten wirklich gut schmecken. Superfood Erdapfel? Björn Freitag will wissen, ob unsere Kartoffeln langweilige Dickmacher oder doch gesunde Sattmacher sind.

Wie man sie am besten schält, testet er selbst – mit welchem Schäler geht‘s am schnellsten? Thema ist auch, was von Kartoffel-Fertigprodukten zu halten ist. Außerdem hat er sich nach Angaben der Produktionsgesellschaft kundig gemacht, wie Kartoffeln lange gelagert werden können. Das hat er unter anderem bei Landwirt René Keutmann in Mersch unter die Lupe genommen. Im Jülicher Ortsteil werden von Keutmann im großen Stil Kartoffeln für die Industrie angebaut.

Für die Autorin der Sendung, Sarah Weihsweiler, die für die Film- und Produktionsfirma in Köln und Berlin arbeitet, war es eine Rückkehr in die alte Heimat, wo einen Tag lang gedreht wurde. Die 27-Jährige kommt nämlich aus dem Jülicher Land, genau genommen aus Titz-Müntz.