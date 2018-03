Jülich/Barmen.

Seit Mittwoch findet in Barmen zum achten Mal das Schülersymposium im Science College statt. Nachdem die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 13 am ersten Abend in einer offenen Diskussionsrunde über Internet und Smartphones sprachen, stand am Donnerstag um 19 Uhr Frank Müller vom Forschungszentrum Jülich am Podium. Er arbeitet im Institut für Zelluläre Biophysik. Das Thema des Abends war das Sehen und was alles dahintersteckt.