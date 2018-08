Jülich.

Ein übermächtiger Gegner kommt am Samstag in die Nordhalle, um dem TTC Indeland Jülich die Größenverhältnisse an der Platte zu demonstrieren. Mit dem TTC Schwalbe Bergneustadt trifft eine Bundesligamannschaft auf die Jülicher, die von der Papierlage kaum schlagbar erscheint.