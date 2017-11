Der Tag als Jülich ausradiert wurde: Großer Zuspruch bei einer Gedenkminute Letzte Aktualisierung: 16. November 2017, 18:08 Uhr

Jülich. Es war wie in jedem Jahr und trotzdem aufs Neue bewegend: Um 16.25 Uhr läuteten die Kirchenglocken in der Jülicher Innenstadt, um an den Angriff der britischen Luftwaffe auf Jülich zu erinnern, bei dem die Stadt innerhalb von einer halben Stunde fast völlig zerstört wurde und viele Menschen ihr Leben verloren.