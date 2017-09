Aldenhoven.

In der Sporthalle an der Aldenhovener Schwanenstraße jubelten die Fans, skandierten die Namen ihrer Ringer. Was war geschehen? Nach einem klaren 0:15-Rückstand drehten die Athleten von Ringerchef Mohamed Zeggai den Heimkampf gegen die haushohen Favoriten aus Essen-Dellwig noch und fuhren einen nicht mehr für möglich gehaltenen 20:18-Erfolg ein im ersten Saisonkampf in der Verbandsliga.