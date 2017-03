Der mobile Prüfdienst des ADAC fährt in Jülich vor

Jülich.

Mit Sicherheit unterwegs – das sollten Autofahrer immer sein. Einen Beitrag dazu leisten die mobilen Prüfdienste des ADAC, die regelmäßig an verschiedenen Orten im Gebiet des ADAC Nordrhein stationiert sind. Diese bieten den Mitgliedern zahlreiche Möglichkeiten, kostenlos für die Verkehrssicherheit wichtige Funktionen am Fahrzeug testen zu lassen. Der ADAC meldet, dass er vom 31. März bis zum 4. April in Jülich Station macht.