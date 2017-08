Jülich.

Am 12. Oktober 1946 ernannte der damalige Aachener Bischof Johannes Josef van der Velden (1891-1954) den Rektor von St. Marien in Würselen-Scherberg, Josef Breuer, zum Pfarrer der Propsteipfarre Jülich. Er kam in die völlig zerstörte Stadt. In Jülich kannte ihn niemand, und er kannte Jülich nicht.