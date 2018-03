Jülich - Der Lyriker Jürgen Nednza hat im April doppelten Grund, nach Jülich zu kommen

Jülich. Bei der sogenannten Modultage vertiefen und trainieren die Referendarinnen und Referendare am Zentrum für schulpraktische Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, Seminar für Gymnasien und Gesamtschulen in Jülich, noch einmal ihre Fähigkeiten für den Schuldienst.

Bevor sie sich zum 1. Mai für die neuen Aufgaben im System Schule bewerben, widmen sie sich noch einmal intensiv verschiedenen Inhalten ihrer Unterrichtsfächer. Einer von vielen Leckerbissen ist ein Lyrik-Workshop mit Jürgen Nendza, der von vom Deutschen Literaturfonds finanziell gefördert wird. Am Montag, 16. April, um 19.30 Uhr veranstaltet das ZfsL in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Fischer und mit Unterstützung des Deutschen Literaturfonds eine öffentliche Lesung des Dichters in der Buchhandlung Fischer, Kölnstraße 9. Lyrikfans und Neugierige sind herzlich einladen.

Leichtigkeit und Befremdung

Der 1957 in Essen geborene Jürgen Nendza veröffentlicht seit drei Jahrzehnten Gedichte, Hörspiele und Erzählungen und gilt als „einer der interessantesten Lyriker seiner Generation“ (Süddeutsche Zeitung). Mit „Picknick“ legte er seinen achten Gedichtband vor. Seine Gedichte sind faszinierende poetische Ereignisse, die Außenwelt und Innenwelt, Natur, Geschichte und Erinnerung zu einer Wahrnehmung der Übergänglichkeit zusammenführen. Die ruhig fließenden Verse entwickeln ebenso sinnliche wie welthaltige Panoramen, die Leichtigkeit und existenzielle Befremdung in eins setzen.

In seinem aktuellen Band „Picknick“ schaltet sich Nendza in historische oder gegenwärtige Szenerien ein und lauscht ihnen jene Wörter und Bilder ab, die, je öfter man sie hört, umso merkwürdiger und unfassbarer werden: das Fliegenpapier, das von der Decke hängt; der Bus, der zum Hafen fährt; die Batterie in der Zimmeruhr. Dinge, in die sich die Aufmerksamkeit des Dichters eingräbt – und die die Geräusche menschlichen Alltags produzieren. Nendzas Verse, in ihrer beherrschten Melancholie, „verwandeln diesen Alltag auf funkelnde Art und Weise in Poesie“ (MDR). So überrascht es nicht, dass Jürgen Nendza mit seinem neuen Band „Picknick“ auf der diesjährigen Liste der Lyrik-Empfehlungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung steht. In der Jury-Begründung heißt es: „Diese sprachsensiblen und formal strengen Gedichte sind vorbildliche Lektionen in poetischer Genauigkeit“.

Am 7. Juli findet in der Aachener Citykirche die Deutschlandpremiere seiner Gedichtvertonung „Apfel und Amsel“ durch den französischen Komponisten und Dirigenten Patrick Otto statt.