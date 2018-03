Jülich - Der Kulturbahnhof steht am Freitag im Zeichen der irischen Folk Music

Jülich. Die Irish Folk Band Restless Feet wurde 2011 von den beiden Frontmännern Markus Schillberg und Kai Ortolf sowie Geiger Marcel Bühler gegründet. Ursprünglich fand sich die Band für einen einmaligen Auftritt zum St. Patrick‘s Day 2012 zusammen.

Die Reaktionen auf das Konzert waren derart überwältigend, dass die Band entschied, sich ernsthaft in diesem Genre zu versuchen. Es folgten zahlreiche regionale und überregionale Konzerte, sowie gemeinsame Auftritte mit Folkpunklegenden wie Fiddler‘s Green,The Real McKenzies, The Porters, Uncle Bard &The Dirty Bastards, und Ex- The Pogues Gitarrist Jamie Clarke.

Am 16. März 2017 veröffentlichten die fünf Freiburger ihr zweites Studioalbum „Homeward Bound“. Nach mehrwöchiger Tour durch Deutschland, Frankreich und der Schweiz beschäftigt sich die Band mit ihrem vierten Musikvideo zum Song „Sailor‘s Yarn“. Genau ein Jahr später am Freitag, 16. März, gibt die Band ein Konzert im Kulturbahnhof, Bahnhofstraße, um 20.30 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr und der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro.

Die Restless Feet sind Markus Schillberg (Gesang, Gitarre), Kai Ortolf (Gesang, Whistle), Marcel Bühler (Geige, Gesang), Alexander Mayer (Drums, Gesang) und Arthur Schlichting (Bass, Banjo).