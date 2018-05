Jülich.

Der geheimnisvolle Steinkasten in der Ecke des Jülicher Schlossplatzes, in Blickrichtung Zitadelle rechts, wirft bei Besuchern, aber auch nicht wenigen Einheimischen, immer wieder Fragen auf. Es ist eines der ältesten von Menschenhand geschaffenen Dinge, die in Jülich zu finden sind.