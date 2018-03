Jülich.

An einem „sehr guten Tag für Jülich“ (Bürgermeister Axel Fuchs) stimmte nur das Wetter nicht: Nach dem Abriss der Rathaus-Passage auf dem ehemaligen Stüssgen-Grundstück an der Ecke Kapuziner-/Düsseldorfer Straße steht dem Bau des Kreishauses in Jülich seit dem symbolischen Spatenstich im Nieselregen am Donnerstagnachmittag nichts mehr im Wege.