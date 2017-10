Den Verkehr vor Jülicher Schulen zähmen

Jülich. Bereits seit dem vergangenen Jahr arbeitet die Grundschule Jülich-West in Koslar an einem Konzept zur Beruhigung der Verkehrssituation vor und nach dem Unterricht. Das meldet die Stadt Jülich.

Im Rahmen eines runden Tisches trafen sich Schulleitung, Elternvertreter und der Förderverein der Schule mit Vertretern der Stadt Jülich, der Polizei, der Verkehrswacht und dem Lotsendienst der Schule, um Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung zu erarbeiten. Dazu gab es Schulumfeld-Begehungen, um eine geeignete Haltestelle für Eltern in der näheren Umkreis der Schule zu finden.

Mit Beginn dieses Schuljahres läuft auch an anderen Jülicher Schulen die Suche nach Ausweichparkplätzen. Daran anknüpfend werden im Rahmen des gesamtstädtischen Konzeptes „Mehr Freiraum für Kinder/ Verkehrssicherheit vor den Schulen“ alle infrage kommenden Elternhaltestellen vor den Schulen des Stadtgebietes mit einheitlichen Schildern versehen.

Die bisherigen Erfahrungen lassen aber erwarten, dass eine Beschilderung allein nur kurzzeitig Wirkung zeige. Daher startet die Grundschule Jülich-West als Pilotschule nach den Herbstferien das Projekt „Verkehrszähmer“. Was sich hinter diesem Titel verbirgt, erfuhren die Eltern Mitte Oktober bei einem Informationsabend.

Ohne Auto

Das Verkehrszähmer-Programm ist ein Schulweg-Konzept, das auf dauerhafte Verhaltensänderung setzt. Ganz wesentlich gehört der Dialog der Kinder mit ihren Eltern dazu. Kinder werden in ihrer Eigeninitiative gefördert und ihnen wird mehr Verantwortung für ihren Schulweg und die damit verbundene Zeit übertragen. Kinder sind die Hauptakteure des Verkehrszähmer-Programms.

Um das Ziel der Verkehrsberuhigung an Schulen zu erreichen, werden die Kinder aller Klassen im Unterricht motiviert, den Schulweg ganz oder teilweise zu Fuß zurück zu legen. So soll der Verkehr „gezähmt“ werden. Ziel ist, dass Eltern das Auto am besten stehen lassen oder auf jeden Fall die Elternhaltestelle nutzen.

Nach Abschluss der ersten Runde wird die Grundschule Jülich-West ihre Erfahrungen an andere Grundschulen weitergeben. Elisabeth Fasel-Rüdebusch vom Amt für Familie, Generationen und Integration informierte die Eltern darüber, dass die Stadt Jülich sich seit Anfang des Jahres an der landesweite Kampagne „Mehr Freiraum für Kinder“ beteiligt. Das NRW-Verkehrsministerium beabsichtigt, eine kinderfreundliche Stadt- und Verkehrsplanung in Kommunen zu unterstützen und anzuregen.

Die Stadt erhält durch das Planungsbüro Stadtkinder Dortmund personelle Unterstützung bei der Durchführung von Workshops und Veranstaltungen zur Identifizierung von Problemlagen und möglichen Handlungsbedarfen.