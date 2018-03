Jülich - Dem TTC Jülich hilft im Heimspiel nur ein Sieg

Jülich.

Zum drittletzten Spiel in der Meisterschaftsrunde empfängt der TTC Indeland Jülich die Mannschaft vom TV Hilpoltstein am kommenden Sonntag (14 Uhr). Der Tischtennis-Zweitligist erhofft sich eine starke Unterstützung von seinen Fans in der Nordhalle, denn es geht um einiges.