Daubenrath - Daubenrath: Königsvogel fällt beim Ehrenschuss

Daubenrath. Die St.-Stephanus- Schützenbruderschaft Daubenrath hat unlängst ihr Schützenfest gefeiert. Wie an manch anderen kleinen Orten ist sowohl die Zahl der Uniformträger wie auch die Teilnehmer an den Veranstaltungen hier seit vielen Jahren rückläufig.

Bei ständig niedrigeren Einnahmen entwickeln sich jedoch die Ausgaben gegenläufig. So verwundert es nicht, dass sich – mit dem aus Kostengründen auf einen Tag stark reduzierten Programm – beim Königsvogelschuss am 18. März keine Bewerber für das Königsamt gefunden hatten.

Nach Festeröffnung mit einer Cafeteria unter besonderer Beteiligung der Seniorengruppe und dem anschließenden Hauptvogelschuß nahm die Idee Form an, einen Ehrenkönig auszuschießen, der keinen Königsball oder sonstige Verpflichtungen hat, sondern lediglich bei den Umzügen als Repräsentant die Königskette trägt.

So trat also der König des Vorjahres an, um mit seinem Ehrenschuss den Wettbewerb zu eröffnen. Lauter Jubel brach unter den Teilnehmern und Zuschauern aus, als Thomas Schmidt mit dem ersten Schuss die erneute Königswürde erlangte. Schmidt ist Brudermeister und Kommandant der Altenburger St.-Hubertus-Schützenbruderschaft.

Daubenrather sind dankbar

Der folgende Schützengottesdienst in Selgersdorf wurde von Präses Dr. Peter Jöcken zelebriert und vom Kirchenchor musikalisch mitgestaltet. Im Anschluss an den Festumzug, der bereits seit Jahrzehnten vom Güstener Trommler- und Pfeiferkorps musikalisch begleitet wird, ließ die Bruderschaft den Abend zur Musik des Duos „fun4you“ in bester Stimmung ausklingen.

Die Daubenrather sind dankbar, dass sie mit der Freundschaft und Unterstützung sowohl der Altenburger St. Hubertus- als auch der Selgersdorfer St.-Katharina-Bruderschaft das 97. Jahr ihres Bestehens gebührend feiern konnten.

Das Ziel der Neustrukturierung, nämlich keine neuen Verluste mit dem Schützenfest einzufahren, wurde ebenfalls erreicht.