Kirchberg.

Der Countdown läuft. Die Spannung wächst. Am morgigen Freitag präsentiert der Fußballclub FC Germania 09 Kirchberg voller Stolz den diesjährigen Autozentrum Ruhrig-Cup. Im „Stadion an der Rur“ in Kirchberg spielen zwölf Mannschaften in der Zeit vom 28. Juli bis 6. August den Turniersieger aus.