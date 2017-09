Das SAMT-Projekt „Haustierhilfe für Senioren“ geht an den Start Letzte Aktualisierung: 12. September 2017, 13:37 Uhr

Jülich. Das SAMT-Projekt „Haustierhilfe für Senioren“ geht am 15. September an den Start. Am Mittwoch stellen die Projektmitarbeiter ihr gemeinsam erarbeitetes Konzept vor.