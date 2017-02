Jülich.

Die Herzogstadt ist zwar schon Jahrzehnte Hochschulstandort, aber sie wurde nie wirklich eine Studentenstadt. Nur die wenigsten Studierenden zogen es vor, auch in Jülich zu leben. Das wird von vielen in der Stadt als Mangel empfunden, aber dürfte nicht mehr lange so bleiben. Unmittelbar am Fachhochschul-Campus entstehen immer mehr Studentenbuden.