Jülich - Das Lese-Projekt des Rotary Clubs Jülich auf Zielgerade

Jülich. Mit der Promenadenschule in Jülich biegt das Leseprojekt des Rotary Clubs Jülich auf die Zielgerade. Dr. Dieter Scheidt und Dr. Josef Terhardt besuchten unlängst die Schule, um 170 Lesebücher im Rahmen des „Lesen lernen – Leben Lernen-Projektes“ den Schülerinnen und Schülern der G10 zu übergeben.

„Die Kinder waren sehr wissbegierig und wollten die Umstände für den Besuch Rotarys genau erklärt bekommen“, so Dr. Terhardt, „die Freude war den Kindern geradezu in den Gesichtern abzulesen“, so sein Eindruck.

Eine kleine Delegation der Schüler der Klasse bedankte sich bei den Rotariern in Form einer Dankeskarte. Die Schulleiterin Susanne Lucas war vorab für das rotarische Projekt sehr offen und unterstützte die Aktion an ihrer Schule sehr. „Es war eine besondere Freude“, so Dr. Terhardt, „an meine ehemalige ,Wirkstätte‘ zurückzukehren“. Vor über vier Jahrzehnten wurde er selbst in die Promenadenschule eingeschult. Damals hieß seine Klassenlehrerin Gerhards.

Aktuell verantwortlich für die Klasse G10 ist Mandy Schwaer, die das rotarische Projekt engagiert unterstützt. Dazu gibt es neben den Büchern für die Kinder auch ein pädagogisches Begleithefte für die Lehrerinnen und Lehrer, um den Unterricht zielgenau vorbereiten und gestalten zu können.

So erreicht der Rotary Club Jülich mit seinem aktuellen und nachhaltigen Leseprojekt weit über 1000 Kinder in vielen Grundschulen der Region.