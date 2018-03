Jülich.

Wenn die Jülicher „Zehner“ in der ersten Woche der Sommerferien zu ihrem 16. Fußball-Feriencamp einladen, dann richtet sich dieses Angebot nicht nur an fußballbegeisterte Kids. „Nein, wir haben auch Freizeit- und Kulturangebote“, merkte Hans Scheiba an, als er mit Peter Kosprd das Programm für das kommende Camp vorstellte.