Linnich.

„Die Willkommenskultur in Linnich ist schon in Ordnung“, sagt Karin Fürkötter, Mitarbeiterin des Sozialamtes der Stadt Linnich. Sie und ihre beiden Kollegen Stefan Helm und Harald Bleser können sich bei ihrer Arbeit für die Asylbewerber in der Stadt unter anderem auf den Initiativkreis Asyl stützen, dessen ehrenamtliche Mitarbeiter sich engagiert einbringen und so manche Dinge übernehmen, die die drei Hauptamtlichen nicht leisten können.