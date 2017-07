Das „Collegium Vocale Seoul“ gastiert in Linnich Letzte Aktualisierung: 2. Juli 2017, 10:27 Uhr

Linnich. Auf seiner Deutschlandtournee kommt am Donnerstag, 6. Juli, der Sakralchor „Collegium Vocale Seoul“ im Rahmen des Linnicher Kultursommers in die evangelische Kirche Linnich am Altermarkt.