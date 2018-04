Inden/Altdorf - Das Bezirksschützenfest in Inden/Altdorf rückt näher

Inden/Altdorf.

Das Schützenfest in Inden/Altdorf rückt näher. In diesem Jahr richtet die Schützenbruderschaft St. Sebastianus und St. Pankratius das Bezirksschützenfest aus. Am Freitag, 4. Mai, geht es unter dem Motto „Kölsch Rockt Inden“ im Festzelt „Auf dem Driesch“ los.