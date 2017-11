Das 27. Forum Medizin über Diagnose und Therapie von Darmkrebs

Jülich. Die Griechen hielten den Bauch für den Sitz der Seele. Wir reden von Bauchgefühl, wenn eine Entscheidung spontan und scheinbar am rationalen Denken vorbei getroffen wird – und sich erstaunlicherweise oft als richtig erweist.

Wenn‘s dem Bauch nicht gut geht, fühlt sich der komplette Mensch drumherum nicht wohl. Der Bauch oder besser das, was in ihm „steckt“, hat unzweifelhaft entscheidenden Anteil am Allgemeinbefinden. Folglich wäre der Mensch gut beraten, auf seinen Bauch zu hören.

Aber: Mitunter schweigt der Bauch. Da entwickelt sich etwas „Ungesundes“, und der Betroffene merkt nichts. Nicht von ungefähr heißt daher das 27. Forum Medizin der Jülicher Zeitung/Jülicher Nachrichten in Kooperation mit dem St. Elisabeth-Krankenhaus Jülich und unterstützt von der AOK Hamburg-Rheinland „Darmkrebs – Die stille Krankheit“. Es findet statt am Donnerstag, 9. November, ab 19 Uhr im Kulturbahnhof Jülich, Bahnhofstraße 13. Der Eintritt ist wie immer frei.

Chance auf Heilung

Krebs ist nicht gleich Krebs. Obwohl der Darmkrebs statistischen Erhebungen zufolge die zweithäufigste Krebserkrankung ist und Männer wie Frauen betrifft, sind gerade beim Darmkrebs die Aussichten auf eine erfolgreiche Therapie recht hoch – in besonderem Maße abhängig vom Zeitpunkt der Entstehung von Darmkrebs. Und je früher das Kolonkarzinom erkannt wird, desto höher die Chancen auf Heilung.

Zum übergeordneten Thema Darmkrebs werden wieder vier Experten wesentliche Aspekte referieren.

Das Themenspektrum reicht von der Früherkennung im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung bis hin zur eventuellen postoperativen Nachbehandlung. Angesprochen wird die generelle Diagnostik der Tumorerkrankung ebenso wie die konkrete Diagnostik Dickdarmkrebs oder Rektumkarzinom. Selbstverständlich wird dem Komplex Behandlungsmöglichkeiten wie den operativen Eingriff ausreichend Raum gewidmet. Eine Diätassistentin wird aufweisen, wie wichtig eine abgestimmte Ernährung etwa nach einer Operation am Dickdarm ist.

Im Anschluss an die Referate besteht wie immer Gelegenheit, Fragen an die Expertenrunde zu richten. Der Saal des Kulturbahnhofs ist im Übrigen barrierefrei zu erreichen.