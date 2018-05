Jülich - Dance Akademie Jülich 2004 ertanzt bei NRW-Meisterschaft viele Pokale

Jülich. Die Dance Akademie Jülich 2004 richtete die NRW-Meisterschaft im Garde- und Showtanz der IIG und des DBT aus. Nach langer Organisation für dieses Turnier begann bereits am Donnerstag der Aufbau im Schulzentrum an der Linnicher Straße.

Vorsitzende Gisela Werbelow und ihr Team boten für die Tänzer eine optimale Bühne und viele Sitzplätze für die Zuschauer. Unter der Schirmherrschaft von Anna Katharina Peters, Ortsvorsteherin von Merzenhausen, und dem Präsidenten der IIG und des dbt, Hans Pfeiffer, wurde das Turnier um 10 Uhr eröffnet.

Über 100 Solo- und Gruppentänze wurden den Zuschauern im Verlauf der Titelkämpfe geboten, die die Tänzer mit viel Applaus belohnten. Jugend- und Seniorenturnier verliefen verletzungsfrei. Die Ersthelfer des ASB mussten sich zum Glück nur um kleine Blessuren kümmern.

Zwei Aufsteiger

Den Tänzern aus Jülich gelang es, viele Pokale in die Herzogstadt zu holen. So ertanzten sich die Aktiven der Dance Akademie vier NRW-Meisterschaften, zwei Vizemmeister und einen Drittplatzierten. Emily Maas ertanzte sich außerdem den Aufstieg in die Leistungsklasse. Franziska Ingelsperger von der Stadtgarde Jülich holte sich einen der begehrten Wanderpokale für die höchste Punktzahl im Senioren-Aufsteigerturnier.

Für das leibliche Wohl wurde wieder bestens gesorgt. Pommes und Grill, Getränke- Kuchen- und Süßwarenstand boten für die Zuschauer alles, was gewünscht wurde.

Die Dance Akademie war sehr zufrieden mit dem Verlauf des Turniers. „Mit meinem Team ist das alles kein Problem, jeder hat seine Aufgabe. Vielen Dank an alle“. so Gisela Werbelow nach dem Turnier. Ergebnisse folgen