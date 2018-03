Jülich - Circus Constanze Busch gastiert drei Tage lang am Brückenkopf-Park

Jülich. Der Circus Constanze Busch, der im Dezember mit dem gemeinsamen Gastspiel mit dem Circus Florida den Dürener Weihnachtscircus gestaltete, hat auf dem Parkplatz im Vorfeld des Brückenkopf-Parks seine Zelte aufgeschlagen.

Dort wird er von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. März, mit seinen Artisten und Tieren gastieren. Die Vorstellungen beginnen am Freitag um 17 Uhr, am Samstag wird sich um 16 und 19 Uhr der Vorhang zur Manege heben, bevor der Circus am Sonntag um 14 Uhr seine Abschiedsvorstellung gibt.

Geboten werden den Besuchern Nervenkitzel, einzigartige Akrobatik, Jonglage, Tiere sowie Poesie und Humor. Für letzteres sind beispielsweise „Buschs Kameraden“ zuständig, eine witzige Comedy-Nummer.

Unter der Zirkuskuppel wirbeln Celina (11) und Bruder Mike (12) am Trapez halsbrecherisch durch die Luft. Celina überzeugt später noch mit dem Hula-Hoop-Reifen und einer weiteren Luftnummer, während Mike mit seinen erfrischenden Clown-Reprisen meist schnell zum Publikumsliebling avanciert.

Breit gefächert ist das Aufgebot an Tieren, die der Circus einen Steinwurf vom Brückenkopf-Zoo und in der Manege präsentiert. Dazu gehören die Dressur der beiden sibirischen Kamele sowie eine Tierschau mit Zebras, exotischen Bullen von Steppenrind, Watussi und Hochlandrind sowie Kängurus, Ziegen und edle Pferde.

Dort können sich die Besucher beispielsweise mit den Tieren fotografieren, ohne gleich einen weiteren Obolus entrichten zu müssen.