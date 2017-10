„cantoAmore“ gibt beeindruckendes Benefizkonzert in Jülich

Jülich.

Es ist keine leichte Arbeit, die die „Hospizbewegung Düren-Jülich“ tagtäglich und vielfach auf ehrenamtlicher Basis leistet. Dass es am „Tag des Hospizes“ beim Benefizkonzert zugunsten der hiesigen Hospizbewegung nicht nur nachdenklich und besinnlich, sondern auch lebensfroh zuging, dürfte nur den verwundern, der nicht akzeptieren will oder kann, dass das Sterben ein Teil des Lebens ist und die Begleitung der Menschen in dieser Phase nicht vordergründig als Trauerarbeit, sondern als Lebenshilfe zu begreifen ist.