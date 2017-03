Jülich.

Die FH Aachen ist nicht nur eine Hochschule, an der junge Menschen ihr Studium absolvieren können. Die Hochschule bietet jungen Menschen in ihren Labors, Werkstätten und Büros auch verschiedene Möglichkeiten, eine Ausbildung zu machen. In vielen Fällen lässt sich beides sogar zu einem dualen Studium verbinden. Das erklärt die FH anhand des Beispiels von Henri Werth.