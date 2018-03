Jülich - C-Jugend-Handballer des Jülicher TV entschädigen sich für verpassten Titel

Jülich. In diesem Jahr war der Jülicher TV Ausrichter der B-Pokalendspiele des Handballkreises Aachen/Düren für männliche C-Jugend, männliche B-Jugend und männliche A-Jugend.

Das A-Jugend-Endspiel zwischen dem Stolberger SV und der SG GFC Düren 99 entschieden die Kupferstädter mit 34:28 für sich.

In der B-Jugend war der Gürzenicher TV mit 27:24 erfolgreich.

Der Jülicher TV war in der C-Jugend aufgrund der Pokalauslosung Gast im eigenen Haus. Gegner war der Burtscheider Turnerbund (BTB) Aachen

Von Anfang an wollten die Jülicher alles daran setzen, den Pokal zu holen, da der Mannschaft in der Kreisligasaison nur ein Punkt zur Meisterschaft gefehlt hatte. Zu Beginn tat sich die Mannschaft sehr schwer, in der Abwehr zu verteidigen. Das ein und andere Mal ließen die Jülicher den Gegner zum Torabschluss kommen, so dass der Jülicher Keeper Loshu Agyeno nicht wie gewohnt ins Spiel kam. Vorne im Angriff verwandelten die Rückraumschützen Lukas Kürbig und Moritz Borell die Bälle souverän. Kurz danach verletzte sich Moritz Borell, so dass die Herzogstädter etwas geschwächt im Spiel waren. Dies war sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zu merken.

Positionswechsel in der Abwehr

Nach einer Auszeit der Trainer Brian und Sven Breuer, verbunden mit einem Positionswechsel in der Abwehr, verbesserten sich die Jülicher. Nun erzielte die Mannschaft Tore nicht nur über den Rückraum, sondern auch über den starken Kreisläufer Luca Bauer, der mehrmals einen Strafwurf herausholte. So ging es mit einem unerwarteten 14:14 es in die Pause.

In der Halbzeit wurde den Jülichern klargemacht, warum genau sie im Finale sind und es wurden Verbesserungen im Angriff und Abwehr vorgeschlagen.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde genau das umgesetzt, was in der Halbzeit besprochen worden war. Vorne im Angriff funktionierte das Spiel über den Kreis noch besser, so dass die Jülicher sich vom BTB Aachen absetzten konnten. In der Abwehr wurde mehr angepackt und das JTV-Team provozierte so Fehlpässe beim Gegner. Durch den gut ins Spiel gekommenen Keeper Loshu Agyeno, der viele Bälle parierte, konnte BTB Aachen keine Resultatsverbesserung mehr erzielen. Im Angriff wurden dafür die Bälle durch den JTV-Angriff verwandelt. Selbst der gehandikapte Moritz Borell kam für die letzten Minuten des Spiel zurück und erzielte trotz seiner Verletzung Tore. Der Endstand betrug 32:21 für den Jülicher TV.

Die Jülicher haben von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben und sind verdient Kreispokalsieger geworden. Der Erfolg liegt nicht nur an den beiden Trainern Brian und Sven Breuer, sondern der größte Teil an diesem Erfolg liegt an den Spielern der C-Jugend. Ein Dank geht auch an die Eltern, welche immer die Mannschaft und die Trainer unterstützt haben.

Für den Kreispokalsieger 2018 spielten: Loshu Agyeno, Luca Bauer, Moritz Borell, Linus Borell, Mats Büscher, Lukas Engering, Fabian Kürbig, Lukas Kürbig, Christian Rüping, Clemens Schädel, Laurin Teschers und Enrico Winands.