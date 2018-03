Aldenhoven - Bürgerbegehren gegen Schulumzüge in Aldenhoven

Aldenhoven.

Der vom Gemeinderat beschlossene Gebäudetausch zweier Schulen in Aldenhoven im Sommer 2019 schlägt hohe Wellen. Er wurde vor einer guten Woche von den Kommunalpolitikern in nichtöffentlicher Sitzung noch einmal bekräftigt, obwohl der Wechsel der Gemeinschaftsgrundschule Aldenhoven (GGS) an den Standort der Gesamtschule (GAL) – und umgekehrt – von Eltern und Lehrern, vor allem aber den Schulpflegschaften heftig kritisiert wird.