„Bühne 80“ landet mit „Schlafzimmergäste“ einen Volltreffer

Jülich.

Vier Ehepaare in unterschiedlichen Entwicklungsstadien bescheren sich in diversen Konstellationen quer durch drei Schlafzimmer eine aufgewühlte Nacht – und den zahlreichen begeisterten Zuschauern in der Stadthalle einen vergnüglichen Abend. „Schlafzimmergäste“ heißt die Komödie von Alan Ayckbourn, die das beliebte Theaterensemble „Bühne 80“ am Wochenende zweimal vorzüglich in Szene setzte, weitere Aufführungen folgen.