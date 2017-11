Jülich.

„Vielleicht war es ein Glück, dass da so viele Löcher und Gräben waren, sonst hätte man den Schlossplatz bebaut.“ Dr. Peter Nieveler wurde sehr anschaulich bei der Präsentation einer interessanten Buch-Neuerscheinung namens „Jülich gestern – Jülich heute, Lebensräume im Wandel“ des Bürgerbeirates Historische Festungsstadt am Dienstag vor großem Publikum in der Buchhandlung Fischer.