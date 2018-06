Linnich - Brückenteile kommen: Sperrungen in Linnich

Brückenteile kommen: Sperrungen in Linnich Letzte Aktualisierung: 19. Juni 2018, 15:09 Uhr

Linnich. Lieferung und Verlegung der Fertigteile zum Neubau der Mühlenteichbrücke an der Rur­straße in Linnich erfolgen am Freitag, 22. Juni, ab 6 Uhr bis gegen 15 Uhr. Darüber informiert die Stadt Linnich.