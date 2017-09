Aquanight ab heute, Begegnungsfest am Sonntag

Am Donnerstag wurde noch aufgebaut, am Abend gab es eine Generalprobe. Und heute startet die Zweitauflage der Aquanight im Brückenkopf-Park. Die Wasser-Licht-Musik-Show hat 2016 einige tausend Besucher gelockt. Diesmal sind Aufführungen an zwei Wochenenden geplant: 8. bis 10. September und 15. bis 17. September, Einlass ab 19 Uhr.

Nächste naheliegende Großveranstaltung ist am Sonntag, 10. September, das „Fest der Begegnung“ im Stadtgarten des Parks (ab 10 Uhr/Eintritt frei), das mehrere evangelische Kirchenkreise im Rheinland anlässlich des Reformationsjubiläums organisiert haben: mit Musik, Unterhaltung und vielen Informationen.

Parkfest und Herbstmarkt folgen am 23./24. September.