Jülich.

Weder Stapellauf noch Schiffstaufe: Bei der Inbetriebnahme der neuen, bislang noch namenlosen viersitzigen Tretboote auf dem Brückenkopf-Weiher blieb es bei einer Jungfernfahrt, zu der die Sponsoren von der Aachener Bank an den Pedalen Platz nahmen, die die Schaufelräder mit Muskelkraft in Rotation versetzen und so das Bötchen antreiben.