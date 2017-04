Breakdance, HipHop und Graffity-Kunst in den Osterferien

Jülich. Bilder sprayen, tanzen und eigene Lieder texten – Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren dürfen sich in den Osterferien in Jülich kreativ austoben. Das Kulturbüro lädt in Kooperation mit dem städtischen Jugendheim und dem Jugendtreff Roncalli-Haus vom 10. bis 13. April jeweils von 14 bis 18 Uhr zur „Street Art Academy Part 3“ ein.

So wie in beiden Vorjahren stehen die beliebten Referenten Thomas, Dominik, Robby und Meshak bereit, um in den viertägigen kostenlosen Kulturrucksack-Workshops mit den Jugendlichen zusammen zu arbeiten.

„Straßenkunst“, das ist Breakdance, Hip-Hop und Graffity. Im Graffity-Workshop erlernen die Jugendlichen zunächst die wichtigsten Regeln des Sprayens. Im Anschluss entstehen „Pieces“ mit Schatten, Outlines, Spezialeffekten und Charakteren. Im Dance-Projekt starten die Teilnehmer mit Warm-ups, leichten Schritten und Rhythmusübungen. Langsam werden die Schrittkombis erweitert, erste „Moves“ kommen hinzu und es entsteht eine Choreografie.

Im Hip-Hop-Part werden die Jugendlichen zunächst an die Erstellung eines Songtextes herangeführt. Sobald das Ergebnis stimmt, wird der Text einstudiert, auf Beats getestet, eventuell noch einmal bearbeitet, wieder getestet. Schließlich werden passende Beats gesucht, erweitert, verbessert, gemixt und unterlegt und zum Abschluss im Studio des Jugendheims aufgenommen.

Wer mitmachen möchte, melde sich unter jugendheim@juelich.eu oder unter Telefon 02461/346936. Die Teilnahme ist kostenlos.