Bowie-Klassiker beim Noiseless im Kulturbahnhof

Jülich. Die NoiseLess Reihe feiert am Samstag, 21. Oktober ihren 17. Geburtstag. Für diesen ganz besonderen Anlass wurde die Jülicher David Bowie Tribute Band „L.D. Stardust and the Ziggys from Mars“ auf die Hallenbühne des Kulturbahnhofes eingeladen.

L.D. Stardust and the Ziggys from Mars covern Bowie-Klassiker und einige unbekanntere Stücke hautnah am Original und klingen doch ganz anders, wie die Organisatoren schreiben. Das „könnte an der Stimme der Frontfrau und Gründerin Lia Dolfus liegen...“ Über die Standardbesetzung hinaus vertreten sind Cello, Saxophon und Kontrabass, auch Backgroundsängerinnen brauchen nicht vermisst zu werden.

Die Band rockte bei ihrem Debüt im September 2015 mit 13 Leuten die Bühne der ausverkauften Halle des Kulturbahnhofs Jülich und überzeugte mit ihrem musikalischen Können, einigen außergewöhnlichen visuellen Schmankerln und vor allem der sichtbaren Spielfreude jedes einzelnen Musikers.

Bei Dürener Jazztagen

Bei ihrem zweiten Auftritt im April 2016, dem ersten von drei Castings des Jazzclubs Düren um einen halbstündigen Gig auf den Dürener Jazztagen, kamen sie trotz harter Konkurrenz und mit leicht geschrumpfter und verwandelter Mannschaft auf den ersten Platz. Auch beim Konzert in der Rockfabrik Übach-Palenberg 2016 kamen Bowie-Fans nicht zu kurz.

Für das Noiseless-Jubiläum haben die Ziggys teilweise die Besetzung, vor allem aber ihre Lieblings-Hits neu arrangiert und warten mal wieder mit einigen Überraschungen diverser Art auf, heißt es in der Vorankündigung.

Einlass ist um 19.30 Uhr , Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro.