Inden - BMW im Wert von 80.000 Euro in Inden gestohlen

Inden. Ein Auto der Marke BMW im Wert von etwa 80.000 Euro ist in der Nacht zu Dienstag in Inden entwendet worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise, um die Diebe zu finden.

Der graue BMW der 5er-Reihe parkte am Fahrbahnrand der Straße „An der Kippe“ in Inden-Altdorf. Der Besitzer hatte ihn dort geparkt und am Montagabend gegen 20 Uhr zuletzt gesehen. Am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr fehlte der Wagen bereits.

Zum Tatzeitpunkt war das Kennzeichen JÜL-V200 am Wagen angebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kennt den Standort des hochwertigen Pkw? Die Leitstelle ist jederzeit unter der Telefonnummer 02421/949-6425 erreichbar.