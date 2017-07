Blitz-Schachturnier: Spannung bis zum letzten Bauer

Linnich. Zu einem Blitz-Turnier lud der Schachverein DIGO Help Geilenkirchen in sein Vereinslokal der Seniorenwohnanlage „Am Mühlenteich“ in Linnich ein. Spielberechtigt an diesem Tag waren nur Spieler von Mitgliedsvereinen des Schachbezirks Rur-Erft.

16 Spieler aus vier verschiedenen Vereinen spielten sieben Runden im Schweizer System. „ Wir gehören in dieser Saison dem Schachbezirk Rur-Erft an und haben diese Veranstaltung als Begrüßungsturnier gedacht, um die Schachspieler besser kennen zu lernen“, erklärte Dirk Göttgens, der 1. Vorsitzende des Gastgebers.

Heiß umkämpft waren die sieben Runden des Turniers. Das letzte Spiel in der letzten Runde war wohl das spannendste des Tages. Dirk Göttgens (DIGO Help) spielte gegen Thomas Ludwigs. Das Ergebnis war für beide Spieler nebensächlich. Dirk Göttgens übersah einen Figurenverlust, konnte diesen jedoch wieder ausgleichen. Letztlich konnte Dirk Göttgens noch eine Dame wandeln, es verblieben aber nur noch elf Sekunden auf der Uhr. Mit 18 Sekunden stand nicht wirklich mehr Zeit auf der Uhr des Gegners.

Jeder Schachspieler kennt nun die Hektik, die auf dem Brett ausbricht. Göttgens versuchte mit einem Dauerschach den gegnerischen König immer wieder unter Druck zu setzten, in der Hoffnung, dass der Gegner falsch setzen würde. Am Ende opferte er einfach die Dame, und da war es passiert. Die Zeit von Thomas Ludwigs war abgelaufen. Göttgens selbst hatte noch eine Sekunde auf der Uhr und einen Bauer auf dem Brett, somit ging der volle Punkt an ihn.

Gut schlug sich auch Tibor Nagy vom Gastgeberverein. Er überraschte an diesem Abend, holte drei Punkte im Turnier und konnte sich mit Stolz den 11. Platz sichern.

Das Turnier letztendlich gewann Jürgen Fuhs (SVG Düren Derichsweiler) mit 6,5 Punkten, gefolgt von Mario Voulon (Ford SC Düren) mit 6 Punkten. Den dritten Platz belegte Jürgen Federau vor Markus Herrmann, beide vom gastgebenden Verein mit 4,5 Punkten. Neben den Hauptpreisen wurde unter allen Spielern Preise verlost.

Abschließend bedankte sich Dirk Göttgens bei allen Spielern, besonders bei den Gastvereinen für ihr Erscheinen.

Die Mannschaften von DIGO Help treten in der kommenden Saison 2017/2018 wie folgt an: 1. Mannschaft Bezirksliga des Schachbezirks Rur-Erft, 2. Mannschaft 1. Bezirksklasse des Schachbezirks Rur-Erft, 3. Mannschaft 2. Bezirksklasse des Schachbezirks Rur-Erft. Kr.