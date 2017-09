Bleibt die Stadt Jülich ein zukunftsorientiertes Denkmal? Letzte Aktualisierung: 21. September 2017, 13:10 Uhr

Jülich. Zu einer spannenden Stadtführung lädt der Förderverein Festung Zitadelle in Kooperation mit der VHS Jülicher Land für Sonntag, 1. Oktober, ein. Los geht es um 11 Uhr mit Dr. Rüdiger Urban an der Pasqualinibrücke, dem Stadteingang der Zitadelle am Schlossplatz.