Hottorf.

Ein ungewohntes Spektakel boten der Jülicher Scooter Club „Atomic Bridgeheads“ und der im Großraum Aachen/Grevenbroich aktive „Sanctimonious SC“ am Samstag auf der Landstraße zwischen Müntz und Hottorf. Angesagt war der letzte Wertungslauf der „Deutschen Blechroller Meisterschaft“ (DBM) in dieser Saison, in dem neben den Tagessiegern auch die Gesamtsieger der einzelnen Klassen ermittelt wurden.