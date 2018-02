Jülich - Bissiges Kabarett mit Barbara Ruscher im Jülicher Kulturbahnhof

Jülich. Mit ihrem neuen Programm erobert die scharfsinnige Kabarett-Lady Barbara Ruscher charmant und intelligent nun auch die letzten Tabus unserer Zeit. Sowohl die FIFA mit dem Großprojekt WM 2022 in Katar („Beckenbauer hat keine Sklaven gesehen, die Inklusion ist gelungen! Sehbehinderte Funktionäre sind voll integriert!“) als auch das globale Erotik-Phänomen „Fifty Shades of Grey“ („S-M ist normal geworden, selbst der Papst sagt, leichte Schläge sind erlaubt.“).

Der nahtlose Wechsel vom Politischen ins Erotische gelingt ihr ebenso charmant wie die Kunst, die Welt nicht moralinsauer, aber wunderbar ätzend zu spiegeln.

Ekstase findet Ruscher in allen Bereichen: im modernen Verhältnis der Geschlechter, auch bei Massentierhaltung, beim Datenklau im Punktesammeln, bei der Billigproduktion und der Wahl von Ernährungskonzepten („Der Pavian ernährt sich überwiegend vegan – dann guckt mal, wie sein Hintern aussieht“) – all das wird von ihr souverän als Stand-up und am Klavier, getextet und gedichtet, lakonisch und bissig präsentiert.

Barbara Ruscher ist bekannt aus Sendungen wie „Satiregipfel“ (ARD), „Ladies Night“ (WDR/ARD), „Spätschicht“ (SWR), „Markus Lanz“ (ZDF) und als Finalistin bei zahlreichen Kabarett- und Comedypreisen sowie als bisher einzige weibliche solistische Preisträgerin der Kabarett-Bundesliga (2012).

Wer sie nicht gesehen hat, hat etwas verpasst! Am Freitag, 2. März, um 20 Uhr, besteht im Jülicher Kulturbahnhof die Gelegenheit, das zu ändern. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter wwww.juelich.de/kabarett.