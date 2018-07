Jülich.

„Heute endet eine Ära“. Mit diesen Worten sprach die ehemalige Jülicher Dezernentin Katarina Esser aus, was viele Menschen vorab so oder ähnlich formuliert hatten. Beate Wirth-Weigelt, „Konstante in der Förderschullandschaft“, wie Bürgermeister Axel Fuchs es ausdrückte, wurde nach 43 Jahren Schuldienst, davon 24 Jahren in der Schirmerschule, im Rahmen eines liebevoll vorbereiteten, bunten Festprogramms in der Aula in den Ruhestand verabschiedet.