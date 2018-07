Linnich - Betrunkener Autofahrer schleift Partybesucherin mit

Linnich. Eine 18-Jährige ist Samstagnacht verletzt worden, nachdem sie versucht hatte zu verhindern, dass ein junger Mann nach einer Feier betrunken mit dem Auto nach Hause fährt.

Gegen 2.10 Uhr wollte der 18-Jährige aus Boslar eine private Feier verlassen und mit seinem Auto nach Hause fahren, obwohl er betrunken war. Die 18-Jährige Besucherin, ebenfalls aus Boslar, wollte dies verhindern. Es kam zum Streit zwischen den jungen Leuten. Der Mann setzte sich in sein Auto und wollte losfahren, während die junge Frau sich vor das Auto stellte.

Als der Fahrer Gas gab, wurde die 18-Jährige vom Auto gestreift und klammerte sich am Wagen fest. Sie wurde einige Meter mitgeschleift. Dabei wurde sie so verletzt, dass sie stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Der alkoholisierte Fahrer konnte nach seiner Flucht ermittelt werden. Sein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Daneben wurden sein Auto und sein Führerschein sichergestellt.