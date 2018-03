Jülicher Land - Beteiligung der Jülicher Schützen steigt in allen Disziplinen

Jülicher Land. Es war ein Mammut-Turnier, die Bezirksmeisterschaften der Schützen des Bezirksverbandes Jülich, die vom 28. Februar bis 3. März mit den Luftdruckwaffen auf dem Schießstand in Schleiden ausgetragen wurden.

Für Hans Rennett und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sportausschusses waren es viele Stunden Arbeit. Die Wettbewerbe wurden in zwei Waffenarten, drei Anschlagsarten und insgesamt 18 Altersklassen auf sieben Bahnen in Einzel- und Mannschaftswettbewerben ausgetragen.

Der für die Aufnahme des „Reisegepäcks“ und die Umkleidung vorgesehene Raum glich zeitweise einem „Heerlager“. Und die für die Bewirtung zur Verfügung stehenden St. Nikolaus-Schützinnen hatten alle Hände voll zu tun. Erfreulicherweise war die Teilnahme in allen Disziplinen deutlich höher als in den Vorjahre. Am schwächsten war die Beteiligung in beiden Jugendklassen. Gewohnt stark vertreten waren die einzelnen Auflageklassen.

Die gezeigten Leistungen konnten sich durchweg sehen lassen. Die Enttäuschung einzelner Schützen hatte wohl in der Hauptsache damit zu tun, dass die bei den Meisterschaften vorgenommene Maschinenwertung von der bei den Rundenwettkämpfen gebräuchlichen Handwertung deutlich abwich. Keine Probleme hatte dabei Dieter Mingers von den Sebastianus-Schützen Aldenhoven, der alle Wettbewerbe in der Klasse Senioren I für sich entschied.

Für den mehrfachen Diözesan- und Bundessieger eine ganze normale Leistung. Hervorzuheben sind die 279 Ringe, die der Senior der Freihandwettbewerbe, der 66-jährige Helmut Krämer aus Hoengen, in der Altersklasse geschossen hat, wenn diese auch von den beiden deutlich jüngeren Thomas Langen und Thorsten Hompesch aus Rödingen, die je 281 Ringe freihand erzielten, übertroffen wurden. Herausragend auch die 279 Ringe, die Jungschützin Mara Crützen aus Broich erreichte. Ergebnisse Datenbank