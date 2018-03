Jülich - Besuch zu spärlich: Circuspremiere in Jülich wird verlegt

Jülich.

Zirkusromantik pur bot der Cirkus Constanze Busch am Wochenende auf dem Festplatz Lindenrondell am Brückenkopf-Park, wenn auch unter erschwerten Bedingungen wegen der eisigen Temperaturen. Die Ränge im Zirkuszelt waren nur spärlich gefüllt gefüllt, deswegen fiel am Freitagabend sogar die Premiere aus.