Jülich.

Mittlerweile ist es eine eingespielte Sache. Die Stadt Jülich, alle Einrichtungen, die sich in der Jugendarbeit engagieren, Schulen und viele fleißige Helfer wissen, was zu tun ist. Zum 23. Mal fand die Jugenddisco am Altweiberdonnerstag auf dem Schlossplatz statt.