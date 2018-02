Aldenhoven - „Best of the best“ zum Abschied in Aldenhoven

Aldenhoven. „Hauptsache es funkt“, erklang als erstes Lied des Jubiläumskonzertes von Kinder- und Jugendchor in der vollbesetzten Pfarrkirche St. Martinus Aldenhoven. Der Titel hätte nicht besser gewählt sein können. Vom ersten musikalischen Klang bis zur letzten Note des „Best of“-Programms waren die aufs Publikum „überspringenden“ Funken beinahe sichtbar.

Mit der Aufführung dieses Liedes hat die zehnjährige Chorgeschichte angefangen und mit ihm endete sie an diesem Abend für Chorleiterin Susanne van Eisern. Bis der endgültige Abschied kam, präsentierten die jungen Musiker unter ihrer Regie ein Erlebnis der musikalischen Superlative. „Bringt es auf den Punkt“, heißt es im Refrain des besagten Stücks und das, was die Zuschauer im Laufe des Konzerts genossen haben, waren durchweg musikalische Höhepunkte.

Das ergreifend arrangierte spätmittelalterliche Reimgebet „Ave verum“ in der Vertonung von Wolfgang Amadeus Mozart gehörte neben „Regina coeli“ zu den kirchlichen Werken des Repertoires. In den spirituellen Teil gehörten auch zeitgenössische Kompositionen wie „Be still for the presence oft the Lord“ von David J. Evans, bei dem ein glanzvoll vorgetragenes Solo auf der Querflöte viel Applaus erntete. Eine weitere Solistin sang mit ihrer kristallklaren Sopranstimme „Come again“ von John Downland. Bei der folgenden Aufführung von „Go down Moses“, das zur amerikanischen Liedgattung „Negro Spirituell“ gehört, konnten sich die Zuschauer dem Vergleich zu Szenen aus „Sister Act“ kaum entziehen.

Mit musikalischem Elan und einer expressiven Gestik brachte die Dirigentin alle jungen Interpreten zu einer furiosen Darbietung. Auch Thorsten Bergk, der durchgehend das Konzert am Klavier begleitete, bekam mit seinem Soloarrangement von „Eugenia“ die Gelegenheit, sein hohes musikalisches Können zu präsentieren. Ein melodisches Feuerwerk des zweistimmigen Gesangs entzündete das Quartett Anna, Kathi, Monique und Simone mit „Halleluja“ von Leonard Cohen.

Der Funke springt über

Im „weltlichen“ Part mit „The lion sleeps tonight“ bewiesen die jugendlichen Interpreten eine musikalische Coolness und den unbestreitbaren Spaß an der Sache, der auf das Publikum regelrecht ansteckend wirkte. Die kirchlichen Gemäuer erbebten an diesem Abend durch den sonoren Klang der von Michael Mohr meisterlich gespielten Orgel. „Children oft the new dawn“ im eigenen Arrangement und das gefühlvolle Lied „Mögen Engel Euch begleiten“ beendeten für Susanne van Eisern das letzte Konzert als Chorleiterin in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Martinus Aldenhoven.

Die Chormitglieder und ihre Leiterin wurden mit Standing Ovations und einem nicht enden wollenden Applaus vom Publikum bejubelt. Was folgte, waren die rührenden Momente des Abschiednehmens. Danksagungen vom Pfarrgemeinderat und eine Laudatio an die Chorleiterin seitens der Eltern würdigten ihr zehnjähriges Engagement in der musikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Aldenhoven.

Allerseits flossen die Trennen beim Vortragen eines von Eltern und Kindern gemeinsam erdichteten und gesungenen Lied „Wir werden Dich vermissen und Du uns vielleicht ja auch“. Zum Schluss gab es Umarmungen und von jedem Kind eine Rose für die, wie es auf dem überdimensionalen vor dem Altar schwebenden Herz-Luftballon stand: „Weltbeste Chorleiterin“.